L’Esa offre 5 000 euro per stare sdraiati ma le domande sono già chiuse

Ha fatto il giro del web in queste ore la notizia che l’Agenzia Spazialepea (ESA) vorrebbe offrire 5milaa venti volontari per trascorrere 10 giornisu un lettino inclinato o immersi in una vasca piena d’acqua. Un’offerta interessante e che spingerebbe tantissimi a candidarsi, ma purtroppo non si può più fare: lo studio, denominato Vivaldi III, è già iniziato a febbraio di quest’anno e i partecipanti, che stanno svolgendo i test presso la Clinica Spaziale Medes di Tolosa,già stati selezionati.I dettagli dell’offertaI 5milaper redunque già stati assegnati, anche se questo non esclude che in futuro possano esserci nuove opportunità, dato che siamo alla terza fase di questo ciclo di studi, avviato nel 2021.Lo studio Vivaldi III ha come scopo la simulazione degli effetti della microgravità sugli astronauti, attraverso tecniche come l’immersione a secco e il riposo su un lettino inclinato.