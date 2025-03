Zon.it - Leroy Merlin apre a Salerno: il nuovo store diventa punto di riferimento per la casa

, 20 marzo 2025 – Il prossimo 2 aprileinaugurerà unvendita a, in Via delle Calabrie, consolidando la propria presenza in Campania con il quartonella regione.Il negozio offrirà un'ampia gamma di prodotti di qualità per lae il giardino, affiancati da consulenze specializzate e soluzioni chiavi in mano per progetti di ristrutturazione e arredo. Grazie a un team di oltre 120 esperti, ilvendita si candida are unper i clienti della provincia die dintorni, garantendo servizi personalizzati e un'esperienza d'acquisto omnicanale.sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 21:00, mentre la domenica dalle 9:00 alle 21:00.