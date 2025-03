Ilnapolista.it - L’Equipe: “I giocatori italiani hanno spesso difficoltà ad andare a giocare in Inghilterra”

ha guardato la rosa della Francia e quella dell’Italia e ne ha tratto una conclusione quasi scontata. “Non è chiaro se sia il clima, la gastronomia o la riluttanza degli osservatori inglesi, ma iad attraversare la Manica. Raramente vanno ino altrove, e basta guardare la Francia: quindici dei 23 convocati questa settimana da Didier Deschamps giocano all’estero, e sono solo cinque dei 25 selezionati da Luciano Spalletti“.Difficile stabilire la dinamica di questo “fenomeno”. Di certo “l’aria di casa” non può spiegare tutto, né può essere un alibi per i pochi successi ottenuti. “Nel 2006, – e lo ricorda– nella Nazionale italiana campione del mondo, tutti e 23 giocavano in Italia“.Pochigiocano all’estero: il dilemma delDomani sera contro la Germania potrebbero essere appena tre o quattro gliche giocano all’estero.