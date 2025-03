Ilgiorno.it - Lente sui malesseri giovanili: "L’anoressia nasce dal disagio"

Una storia di amore, bullismo e anoressia, quella raccontata martedì sera nella Sala della Musica della Fondazione Cosway, da Arianna Gnutti (prima a sinistra nella foto), docente di Pedagogia all’Università di Brescia e ospite al secondo incontro di “Alert”. I disturbi alimentari sono stati il tema centrale del secondo appuntamento dell’iniziativa organizzata dalla Compagnia della Solidarietà, in cui vengono affrontate tematiche riguardanti i disagi della nuova generazione, anche attraverso gli occhi di esperti e professionisti. A far da titolo all’evento, il libro “Se bastasse l’amore”, in cui la dottoressa Gnutti ha raccontato il dramma che ha colpito la figlia Beatrice, arrivata a pesare venti chili a tredici anni, anche a causa del bullismo dei compagni di classe. "Era arrivata a pensare che anche l’acqua contenesse calorie.