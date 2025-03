Lei fuori dalla Casa… Grande Fratello scoperta choc su Chiara e la sua vita privata Ora si scatena il caos

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella Casa delCainelli è stata una delle concorrenti più chiacchierate, in particolare nell’ultimo mese, quando grazie alla forza dei fandom di Zeudi De Palma e degli Shailenzo è riuscita a ottenere delle percentuali molto alte durante i televoti, cosa che le hanno permesso di restare in casa. Arrivata nella casa più spiata d’Italia, la concorrente ha mostrato un interesse particolare per Javier, con il quale sono scattati anche alcuni baci, ma dopo aver ricevuto il palo dal pallavolista argentino, la ballerina si è fidanzata con Alfonso D’Apice.Nelle ultime ore sono arrivate voci molto delicate suCainelli, alimentate dalle rivelazioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso degli scoop clamorosi sulla concorrente dele fidanzata di Alfonso, che nelle ultime ore ha avuto due liti molto pesanti con l’amica e finalista del reality show Zeudi De Palma.