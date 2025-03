Unlimitednews.it - Leclerc e Hamilton “L’Australia ci ha insegnato tanto, faremo passi avanti”

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – “Ci sono molte cose che possiamo imparare dal primo weekend, mentre ce ne sono molte che non sono andate come volevamo. Sono sicuro che metteremo insieme tutti i pezzi per questo weekend eun passo”. Queste le parole di Charles, nel corso del media day, alla vigilia della prima giornata in pista del GP di Shanghai. “Resto convinto che il potenziale della macchina sia molto più grande di quello che abbiamo dimostrato in Australia, ma ora dobbiamo mettere insieme i pezzi questo weekend”, conclude il monegasco della Ferrari.Sulla stessa linea d’onda anche il compagno di squadra Lewis: “Penso che lavoreremo sul setup per vedere se e quanta velocità riusciremo ad estrarre in più dalla macchina. Lo scorso weekend ci hamolte cose.