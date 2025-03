Ilgiorno.it - Lecco: chi era Alfio Panzeri, l’alpinista di 76 anni morto sul Magnodeno

, 20 marzo 2025 – È stato probabilmente un malore, non la caduta a uccidere, il 76enne che l'altro pomeriggio èsul, classe 1948, abitava a Galbiate. Dopo aver mangiato al bivacco che si trova in cima alla montagna, a 1.200 metri di altezza, un balcone naturale che si affaccia suda una parte e sulla Valle San Martino dall'altra,stava tornando verso valle, a Erve. Mentre discendeva per il ripido sentiero però si è accasciato a terra, probabilmente a causa di un improvviso malore, ed è scivolato giù per il pendio, ruzzolando per una trentina di metri. Un arbusto lo ha bloccato, impedendo che la sua caduta proseguisse. Chi era con lui lo ha raggiunto e ha immediatamente allertato i soccorritori. Da Bergamo sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Areu.