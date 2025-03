Ilgiorno.it - Lecco, camion perde il rimorchio alla rotatoria: caos e traffico in tilt

, 20 marzo 2025 – Unista ha perso ildel bilico. E' successo questa mattina a, all'altezza dellaall'incrocio tra la– Bergamo e lo svincolo per il Bione. Per i pendolari dell'auto non poteva esserci un inizio giornata peggiore. Pesantissime infatti le ripercussioni sia, sulla– Bergamo, sia sulla ex Statale 36 sull'altra sponda del lago di Garlate e dell'Adda, sia sulla Statale 36. Questa mattina, in pieno orario di punta, un autotrasportatore ha perso ildel suomentre affrontava unasulla– Bergamo, a Chiuso, al confine con Vercurago, un punto strategica per la viabilità provinciale. Ilha completamente bloccato il passaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. Per rimuovere l'ostacolo c'è voluto tempo.