It.insideover.com - Lecce, la città in eterna attesa del futuro

Leggi su It.insideover.com

La Firenze del Sud. La Capitale del Barocco. Lupiae. Questi sono solo alcuni dei molti modi e nomi con cui è chiamata, capoluogo dell’omonima provincia pugliese situata in quella che è la punta del tacco della penisola italiana.dalle indicibili bellezze e dall’animo duro ma friabile come la pietrase di cui sono fatti così tanti edifici nel suo centro storico,combatte oggi più che mai una battaglia silenziosa contro il tempo, cercando al contempo di non perdere le proprie radici e di stare al passo con un mondo che cambia, forse troppo in fretta.ha sempre avuto questa tendenza, quella di essere un’isola felice e lontana, sempre restia al cambiamento e a tutto ciò che possa venire dall’esterno. Tanto da poter sembrare a tratti anche snob, mostrando un disinteresse verso il rapido incedere della modernità.