Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 20 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202025 Ariete È qui la festa. Equinozio di primavera alle ore 9:03, tempo di Greenwich, inizia la stagione del vostro compleanno, auguri! Per alcuni eventi astrali inediti ed eccezionali, il mese dell'Ariete rappresenta una nuova partenza per noi tutti, per il mondo. Verso dove? Ciascuno scelga un traguardo, voi entrate nella crescita professionale e sentimentale, ma tutto vuole il suo tempo, la stella giusta. Voi ne avete persino tre. Venere: amore, Mercurio: razionalità, Giove: fortuna! Toro È da parecchio che non vi capita un inizio di primavera così promettente, soprattutto se guardiamo la posizione di Marte e Giove, entrambi preziosi per ogni tipo di attività o di ricerca, anche all'estero.