Le squalifiche del giudice sportivo

Escluso il Fano dal campionato di Eccellenza. Il provvedimento era nell’aria dopo l’ennesima mancata presentazione della squadra alla partita. Alla società è stata poi inflitta una multa di 2.500 euro. Gli altri provvedimenti. Eccellenza. Due gare: Marino (Matelica). Una gara: Panza (Atletico Mariner), Iommi (Sangiustese), Antonioni (Matelica), Badiali, Lovotti (Tolentino). Squalificato fino al 9 aprile Stefano Serangeli (dg Maceratese) "perché a fine gara – si legge nella motivazione – è entrato senza autorizzazione nel terreno di gioco, protestando e rivolgendo all’arbitro espressioni irriguardose". Multata la Maceratese di 450 euro "perché al termine del match ha permesso a un soggetto non in distinta di entrare nel terreno di gioco per rivolgere espressioni irriguardose all’arbitro".