Lettera43.it - Le sirene tornano a suonare a Tel Aviv dopo due mesi, intercettato missile Houthi

la rottura del cessate il fuoco che ha dato il via ad una nuova ondata di bombardamenti sulla Striscia di Gaza, led’allarme sono entrate in azione nella notte a Telper la prima volta da gennaio. L’Idf ha spiegato che il sistema di allarme è entrato in funzione «in seguito al lancio di unin arrivo dallo Yemen», abbattuto dall’aeronautica. Il razzodalle forze israeliane era stato lanciato dagli. E, come ha spiegato il portavoce militare del movimento, Yahya Sarea, era diretto verso l’aeroporto di Tel. «Le truppe missilistiche delle forze armate yemenite hanno condotto un’operazione militare e hanno attaccato l’aeroporto Ben Gurion nel quartiere occupato di Jaffa con l’uso di unbalistico ipersonico Palestine-2», ha dichiarato al canale televisivo Al Masirah, controllato dagli, segnalando inoltre che «le forze armate yemenite hanno intensificato gli attacchi al nemico nel Mar Rosso, inclusa la portaerei USS Harry Truman e le sue navi di scorta».