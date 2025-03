Quotidiano.net - Le sfide del Vertice Ue, Ucraina e riarmo al banco di prova: le prime crepe tra i 27

Bruxelles, 20 marzo 2025 - “Sono giorni decisivi per l'Europa”, come ha detto Ursula von der Leyen prima del Consiglio Ue di oggi. I 27 capi leader europei tornano a riunirsi per la terza volta in sei settimane, i temi in agenda sono stringenti - dalla competitività del mercato unico contro i dazi Usa alla difesa con il piano ReArm - ma ildisarà la tenuta sull’. Ancora una volta, infatti, l'obiettivo sarà mostrare unità nel sostegno all'e nel dare al blocco europeo una nuova postura di difesa autonoma dagli Stati Uniti e in grado di affrontare la minaccia russa., risoluzione a 26 Tuttavia, sul temacominciano a emergere delle. Per la seconda volta, la dichiarazione sull'verrà adottata a 26 a causa della contrarietà del premier ungherese, Viktor Orban.