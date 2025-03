Liberoquotidiano.it - "Le quattro piume", come in tutti i film di Kapur il livello spettacolare è decisamente alto

Leggi su Liberoquotidiano.it

LESky Romance, ore 21. Con Heath Ledger, Kate Hudson e Wes Bentley. Regia di Sharik. Produzione Gran Bretagna 2002. Durata: 2 ore e 15 minuti LA TRAMA Alla vigilia della partenza del suo reggimento per andare a sedare la rivolta in Sudan un ufficiale dà le dimissioni. La ragione è che non vuol continuare una carriera militare alla quale lo costrinse anni primail padre. Ma il gesto è interpretato da(compresa la fidanzata)un atto di codardia. Lui vigliacco non è e lo dimostra andando in Sudan per conto suo e salvando la vita ai commilitoni. PERCHÈ VEDERLO Perchéindell'indù anglicizzatoil. Cantore delle glorie d'Inghilterra (sua è la saga di "Elizabeth")ha ripreso un classico della letteratura e del cinema coloniali, ma l'ha attualizzato gettando qualche ombra sulla conquista britannica dell'Africa e introducendo un personaggio (l'indigeno che a più riprese salva l'eroe)inquietante.