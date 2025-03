Lanazione.it - Le Porte Vinciane: equilibrio tra natura e tecnologia

Il Lago di Massaciuccoli è un’area di grande valore ecologico, alimentato da numerosi canali, tra cui il famoso canale Burlamacca, il più grande della zona. Uno degli strumenti più innovativi utilizzati per la gestione delle acque di questo lago sono le, strutture che prendono il nome dal loro inventore, Leonardo da Vinci, e sono fondamentali per il controllo del livello dell’acqua e la protezione dell’ecosistema. Il funzionamento dellevaria a seconda delle stagioni. Durante l’inverno il livello dell’acqua del lago tende ad alzarsi. L’acqua, passando per il canale, apre le, permettendo così all’acqua dolce di defluire verso il mare. Al contrario, in estate, quando il livello dell’acqua del lago si abbassa a causa dell’evaporazione, lesi chiudono, impedendo l’ingresso dell’acqua salata dal mare nel lago.