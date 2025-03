Fanpage.it - Le indagini sulla morte di Andrea Prospero: il suicidio in diretta, l’arresto del 18enne e le chat Telegram

Leggi su Fanpage.it

In questi giorni ledella Procura di Perugia suldihanno portato all'arresto di un ragazzo di 18 anni per istigazione ale un altro giovane è indagato per aver venduto il farmaco. Sono ancora tanti i dubbi da chiarire: veramente la vittima era coinvolta in un'attività di "cracking"? C'erano altre persone in quellaad avere assistito alin