Le Iene chiudono l'8 giugno, ma niente più raddoppi per Veronica Gentili

è la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2025. Mediaset ha annunciato che sarà la già padrona di casa de Le, programma che la vede impegnata due sere a settimana, a guidare la nuova edizione del reality di Canale 5. Ma non ci sarà alcun ‘intasamento’ per l’ex volto di Rete 4.LeShow, ultima puntata martedì 25 marzoQuando partirà L’Isola (è prevista a maggio), lasarà abile e arruolata (e libera) poiché avrà già salutato da tempo il doppio impegno settimanale con Le. Martedì prossimo (25 marzo), infatti, terminerà lo spin-off LeShow.Il programma di Italia 1 proseguirà regolarmente con la classica puntata domenicale, in attesa del ritorno di Inside dedicato più all’inchiesta e a fatti di cronaca, che vedrà impegnati unicamente gli inviati.