Ilgiorno.it - Le foto inedite di Alberto Stasi fuori dal carcere. L’ex maresciallo che indagò a Garlasco: “All’epoca tanta superficialità, indagini da rifare”

Leggi su Ilgiorno.it

Pavia – Mentre la Procura di Pavia si prepara ad avviare accertamenti “irripetibili” sul Dna prelevato ad Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi,dei carabinieri chedel delitto diseguì le primeha fatto alcune dichiarazioni sul lavoro svolto nel 2007: “È stato fatto troppo poco o è stato fatto con molta”, ha detto Francesco Marchetto, già condannato a due anni e 6 mesi per falsa testimonianza (reato poi prescritto) nell’ambito dellesul caso. Delitto di, la Procura chiede al Gip l'incidente probatorio: analisi tra improntee Dna di Andrea Sempio Il militare, che ha parlato ai microfoni della trasmissione “Iceberg” di Telelombardia (che andrà in onda il 20 marzo alle 20.