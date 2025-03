Ilgiorno.it - Le Fiamme Gialle sul lago. Evasi dal cantiere navale tributi per 124mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

Mancato versamento di Imu e canoni demaniali da parte di unsulla sponda varesina delMaggiore per un totale di. È emerso dai controlli svolti dai militari del Serviziodella Guardia di finanza, che hanno sottoposto ad accertamenti un’attività di cantieristicain zona extra-portuale nei pressi delMaggiore, in provincia di Varese. L’area controllata dalla Sezione OperativaMaggiore, che si estende per una superficie di circa tremila metri quadrati, comprende una porzione demaniale costituita da specchio d’acqua, scivolo di alaggio, strutture di contenimento per darsene e pontili galleggianti nonché un fabbricato costruito su area privata per esigenze commerciali connesse all’attività primaria di cantieristica. Dagli approfondimenti svolti dalleè emerso il mancato versamento di canoni demaniali per un totale di 24milada parte dele dilocali (Imu) per oltre 100milada parte di una società immobiliare proprietaria degli immobili accatastati nell’area oggetto del controllo.