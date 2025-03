Linkiesta.it - Le dieci cose di marzo scelte da Carla Reschia

Un briciolo di saleDi sali colorati sono pieni i negozi e i social sono altrettanto generosi nell’ospitare esperti che spiegano come il sale sia essenzialmente cloruro di sodio, indipendentemente dal colore dei cristalli. Che possono diventare rosa grazie all’ossido di ferro, blu per la presenza di silvite, neri con il carbone, e così via. Quello che può cambiare è l’aroma dato dalla presenza di questi minerali, o la lavorazione, ad esempio l’affumicatura o l’aggiunta di altre componenti. Particolarmente interessante – e si può fare anche in casa – è il sale verde che si ottiene mescolandolo con il thè Matcha giapponese, noto per i suoi effetti tonificanti e salutari. Si usa soprattutto nella cucina giapponese, ma in piccole dosi, dato il suo gusto particolare e deciso, aggiunge un tocco in più a uova, verdure, pesce, riso, condimenti per insalate, zuppe, ma anche ai brownies al cioccolato, ai pancake con lo sciroppo d’acero, ai cocktail.