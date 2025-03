Quotidiano.net - “Le centrali nucleari sono dello Stato”, Zelensky chiude la porta a Trump

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 marzo 2025 – “Leappartengono al popolo ucraino”. Non lascia alcun margine di dialogo sulla questione il presidente Volodymyr, all’indomani della telefonata con Donald, che, una volta sospeso l’accordo sulle terre rare, si è proposto di contribuire alla sicurezza di Kiev controllando leelettriche edel Paese.ha affermato che gli Stati Uniti "potrebbero essere molto utili nella gestione di tali impianti con la loro competenza in materia di elettricità e servizi di pubblica utilità". Ipotesi subito respinta da: “Se (Zaporizhia) non appartiene all'Ucraina, non funzionerà per nessuno”. (COMBO) This combination of files pictures created on March 18, 2025 shows US President Donaldon the phone in the Oval Office at the White House in Washington, DC, on June 27, 2017 and a handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on February 12, 2025, showing Ukraine's President Volodymyrspeaking during a phone call with the US president while sitting at his office in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine.