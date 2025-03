Quotidiano.net - Le azioni Tesla calano dopo il consiglio di Howard Lutnick di acquistare

Leggi su Quotidiano.net

Ledihanno perso l'1,7% nelle contrattpre-mercatoche il segretario al commercioha utilizzato un'apparizione televisiva per esortare gli americani addella società automobilistica di Elon Musk. Uninusuale, perche' i ministri in genere non raccomandano ledelle societa', tanto meno quelle legate in questo caso al consigliere più stretto del presidente. Lo stesso Donald Trump aveva organizzato uno showroom alla Casa Bianca e acquistato pubblicamente unaper sostenere l'azienda, ma per ora senza risultati.