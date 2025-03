Lettera43.it - Lazio e Maccabi, al via una partnership per dire no alle discriminazioni

Leggi su Lettera43.it

Laha avviato una collaborazione con ilTel Aviv e ilHaifa: lacon i due club israeliani si concentrerà su progetti di sensibilizzazione e sulla lotta contro ogni forma di discriminazione, dimostrando come il calcio possa trasmettere messaggi di unità e rispetto. L’iniziativa, suggellata da un incontro al ‘The Leo DavidCampus’, a pochi chilometri da Tel Aviv, mira a rafforzare il ruolo dello sport come ponte tra culture diverse e rappresenta un passo in avanti nelle reni tra Italia e Israele, riaffermando il potere dello sport nel favorire il dialogo, la comprensione reciproca e la pace.Tifosi delHaifa (Getty Images).Lotito: «Orgoglioso di poter avviare una collaborazione con la storica organizzazione»«Sono orgoglioso di poter avviare un percorso di collaborazione con la storica organizzazione, che include i due club israeliani di Tel Aviv e Haifa.