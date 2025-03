Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nei supermercati, Despar assume: come candidarsi a Ravenna

, 20 marzo 2025 – In previsione dell’inaugurazione del nuovo punto vendita Eurospar programmata entro la fine del 2025, entra nel vivo la fase pere incontrare i reclutatori: i nuovi collaboratori saranno una quarantina. Dettagli sull'apertura del nuovo Eurospar Il nuovo supermercato Eurospar sorgerà nell’area dell’ex Amga, tra via di Roma e via Venezia. Chi è interessato può presentarsi dal 25 al 28 marzo presso il parcheggio dell’EurosparRomea (via Romea 148) dalle 11 alle 18 al camper ufficiale. Processo di selezione e opportunità lavorative Oltre alla consegna dei curricula, sarà possibile fissare i colloqui conoscitivi. In particolare, per il punto vendita di nuova apertura si ricercano candidati di esperienza nel settore della grande distribuzione, ma anche persone motivate a intraprendere un nuovo percorso professionale.