Lavoro l’IMR di Jesi ha presentato il nuovo piano ma rimane la preoccupazione

Si è svolto questa mattina in Regione il tavolo di confronto tra la IMR e i rappresentanti sindacali dei lavoratori dello stabilimentono ex Caterpillar, alla presenza dell’assessore regionale alStefano Aguzzi. Presenti i vertici dell’azienda. Un mese fa l’incontro era stato auspicato a seguito della manifestazione a Palazzo Leopardi e dopo l’approvazione all’unanimità della mozione da parte del Consiglio regionale a sostegno dei lavoratori. La richiesta da parte di questi era di conoscere i termini delindustriale da parte dell’azienda anche per conoscere il destino di 91 dipendenti in attesa di reinserimento.La IMR hailindustriale triennale che prevede l’impiego di 65 lavoratori, il che comporterebbe per i sindacati un esubero di 26 unità per i quali si potrebbe prospettare o l’accompagnamento al pensionamento oppure il licenziamento su base volontaria.