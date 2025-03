Lanazione.it - Lavori sull’autostrada del Sole, importanti chiusure: la mappa

Firenze, 20 marzo 2025 – Importante chiusura in vistaA1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22 di domenica 23 alle 6 di lunedì 24 marzo: sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese, seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.per il viadotto Sempre sull’Auto, ma nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, verso Firenze, prende il via da venerdì 21 marzo la prima fase del piano deidel viadotto Borro Campora, situato al km 345+000. Le attività prevedono, in questa fase, interventi di rifacimento completo della pavimentazione lungo la carreggiata nord, a cui seguiranno lavorazioni anche nella carreggiata opposta, verso Roma.