Lavoratori in nero impegnati nei vigneti | arrestato un imprenditore per caporalato

CASTELFIORENTINO – Un altro duro colpo algrazie alle indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Firenze. Nei giorni scorsi a Castelfiorentino i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, con il supporto dei carabinieri del comando compagnia di Empoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva e patrimoniale, emessa dal Gip del tribunale di Firenze su richiesta della procura di Firenze nei confronti di una persona ritenuta responsabile dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto, di occupazione al lavoro diprivi di permesso di soggiorno, di lesioni colpose aggravate e di violazioni varie in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.In particolare, la misura prevedeva a carico dell’indagato, marocchino, e da diversi anni residente in Italia gli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico; il sequestro preventivo dei due mezzi (un’autovettura ed un furgone per trasporto persone) utilizzati per condurre gli operai sul posto di lavoro; il sequestro per equivalente della somma destinato a confisca di 14.