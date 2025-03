Internews24.com - Lautaro si commuove ripensando al Mondiale in Qatar: «Arrivarci con quella caviglia in quel modo non era quello che volevo, ho sempre dato il massimo e a volte queste cose non si vedono» – VIDEO

di Redazionesialin: «conin.». Le parole del capitano dell’Inter –Arriva un altro estratto di “In Arte“, una produzione originale di Inter Media House, disponibile dal 21 marzo sul canale Youtube del club milanese, realizzata con il capitano dei campioni d’Italia, il quale racconta le tappe che lo hanno portato a diventare il miglior marcatore straniero nella storia del Club nerazzurro. Ecco il terzo estratto, in cuiMartinez ricorda le emozioni per la vittoria delincon l’Argentina e la sofferenza provata per le condizioni della sua.Sacrificio, impegno e amore sconfinato ???? DNA del campione ???“?? ???? ???????”, una produzione esclusiva di Inter Media House, in uscita il 21 marzo su nostro canale YouTube.