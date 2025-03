Lautaro out per infortunio Scaloni | Contavamo su di lui ma la stagione è stressante non ci lamentiamo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo il gol che ha chiuso la partita scudetto tra Atalanta e Inter,Martinez ha risposto alla chiamata della convocazione argentina nonostante nei minuti finali del match di Bergamo aveva destato preoccupazione per le sue condizioni la borsa del ghiaccio posta all’altezza della coscia sinistra.Una convocazione breve, con il capitano nerazzurro che dopo il consulto con l’equipe medica dell’Albiceleste è subito stato messo su un volo direzione Milano, dove avrà modo di risposare e compiere ulteriori aggiornamenti riguardo l’entità dell’, che potrebbe costringerlo a saltare un match di cartello. Addio alle partite con Brasile ed Uruguay per la qualificazione ai Mondiali, ma la visione del mister argentino, Lionel, è esemplare per i tempi che corrono.La reazione diNonostante il duro colpo da mandare giù, conche “deve” la vittoria della Copa America proprio ad uno strepitosola scorsa estate, il mister argentino ha fornito in conferenza stampa una risposta piena di rispetto e comprensione verso il proprio giocatore, e in generale alla figura del calciatore stessa.