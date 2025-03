Inter-news.it - Lautaro Martinez rientra in Italia: apprensione in casa Inter – TS

Leggi su Inter-news.it

L’resta indopo il comunicato dell’Argentina.alza bandiera bianca e fa rientro in. A breve altri controlli medici, come riportato da Tuttosport.INFORTUNIO – Scatta l’allarme inper quanto riguardano le condizioni di. Il capitano dell’, scrive Tuttosport, non giocherà le due partite con la nazionale argentina a causa di un problema muscolare riscontrato dallo staff medico della Selección. Nella serata di ieri, era stata proprio la Nazionale argentina ad annunciare il forfait diper! Inaltre visite LAVORO – L’attaccante dell’adesso, rientrerà a Milano per mettersi a disposizione dello staff medico dell’e inizieranno la ripresa. Entrambi gli staff saranno sempre aggiornati sulle sue condizioni, così come Simone Inzaghi che spera di riaverlo almeno per il derby di Milano in Coppa