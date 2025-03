Liberoquotidiano.it - Lautaro Martinez, infortunio muscolare con l'Argentina: Inter, ore d'apprensione. Cosa si teme

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per un Marcus Thuram acciaccato e risparmiato dalla Francia, c'è uninfortunato di ritorno dall'. Il “Toro” non prenderà parte al doppio impegno della nazionale di Scaloni, impegnata nelle qualificazioni mondiali contro Uruguay e Brasile.non si era allenato con il resto dei compagni: inizialmente lo staff medico della Celeste aveva parlato di un affaticamento, ma nella giornata sono emersi nuovi dettagli che hanno messo in allarme l'in vista della ripresa del campionato. «non sarà disponibile per questo doppio impegno di marzo a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro», si legge nella nota ufficiale della Seleccion. Una volta tornato a Milano, l'attaccante argentino effettuerà ulteriori accertamenti, in modo da capire i tempi di recupero.