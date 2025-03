Inter-news.it - Lautaro Martinez atteso a Milano: l’Inter programma le visite mediche

tornerà anel fine settimana dopo aver lasciato il ritiro della nazionale argentina a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro., già informata della situazione, hato per il capitano nerazzurro degli esami approfonditi per valutare l’entità del problema.– Lo staff medico delè già al lavoro per analizzare i dettagli dell’infortunio e studiare il miglior percorso di riabilitazione. Se leconfermeranno un semplice affaticamento muscolare,potrebbe tornare presto a disposizione, magari già in vista della sfida contro l’Udinese alla ripresa del campionato. In caso di una vera e propria lesione muscolare, invece, lo stop potrebbe allungarsi, mettendo a rischio anche la semifinale di Coppa Italia contro il Milan.