Lautaro Inter rientro a ridosso della Champions? Le ultime sul suo infortunio

di Redazione? Lesull’del capitano nerazzurroCosi l’edizione odierna del CorriereSera sulle condizioni e sul possibilediMartinez.«Allarme. Il capitano dell’lascia il ritiro dell’Argentina «per unmuscolare al bicipite femorale sinistro», come comunicato dallo staffSeleccion, in costante contatto con quello dell’. Il fastidio, che al momento non sembra così grave ma necessita di ulteriori accertamenti aldel giocatore in Italia,lo ha sentito domenica sera contro l’Atalanta: la partenza immediata per l’Argentina lo ha costretto a due giorni di riposo e ai successivi controlli in Nazionale. Oltre a saltare le sfide con Uruguay e Brasile, l’attaccante dell’mancherà nella sfida del 30 marzo con l’Udinese e probabilmente anche in quelle con Milan e Parma.