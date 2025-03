Iodonna.it - L'attore e conduttore è stato sposato con Claudia Campolongo dal 2007 al 2013. «Continuiamo a lavorare assieme, siamo in ottimi rapporti»

Leggi su Iodonna.it

. Ma anche regista, sceneggiatore, produttore teatrale. E poi comico e scrittore. Paolo Ruffini è tante cose. Ma lui definisce così la sua professione: «Sono qualcuno che aiuta le persone a non pensare ai loro problemi per un paio d’ore». E ritiene di avere un unico talento: «saper dialogare con tutti, senza fare distinzioni», ha detto al Corriere della Sera.In una lunga intervista, Ruffini si racconta senza filtri, passando dalla vita professionale a quella privata. Senza tralasciare alcuni episodi che hanno fatto chiacchierare, come il matrimonio con, reso noto solo dopo il loro divorzio. Paolo Ruffini: «Sono pronto per un ruolo drammatico» X Leggi anche › Paolo Ruffini e l’epilogo della storia con Diana Del Bufalo: «Non l’ho tradita.