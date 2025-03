Nerdpool.it - L’attesissimo aggiornamento di Fallout 76, ‘Ghoul interiore’, è ora disponibile

Hai mai avuto voglia di diventare ferale? Ora in76 è possibile, con Ghoul interiore!gratuitamente per tutti i giocatori di76, questo luminescenteconsente ai giocatori di liberare il ghoul che è in loro e vivere il gioco adottando un punto di vista del tutto nuovo, quello dei ghoul. Per la prima volta nell’universo di, completando una determinata missione che si sblocca al livello 50, i giocatori potranno scegliere se trasformare il proprio personaggio in ghoul per vedere che effetto fa stare “dall’altra parte”.GUARDA IL TRAILERNei panni di un ghoul, i giocatori potranno vivere l’Appalachia in un modo del tutto nuovo. I PNG e le fazioni interagiscono diversamente con i ghoul, perciò, quando necessario, sarà possibile travestirsi da normale abitante della Zona Contaminata per nascondere la propria ghoulificazione.