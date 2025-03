Modenatoday.it - L’arte incontra il teatro: in mostra al Carani le fotografie di Peter Pflügler

Leggi su Modenatoday.it

In occasione dello spettacolo “Perfetti Sconosciuti”, in scena algiovedì 20 e venerdì 21 marzo, inaugura giovedì 20 marzo a partire dalle ore 18:30 laallestita nel foyer delcon opere fotografiche tratte dalla serie Now Is Not The Right Time (2023) di