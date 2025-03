Ilpescara.it - L’arte digitale di Vincenzo Marsiglia allo Spazio Matta

Il 22 marzo 2025 (ore 18.30)Arte Contemporanea presenta il progetto “Map (Star) the World – Pescara”, dell’artista, a cura di Marcella Russo. L’artista è stato in residenza a Pescara nel mese di gennaio 2025 per realizzare una mappatura in vari luoghi della città.