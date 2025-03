Lanazione.it - Lapadula e tanta nostalgia del gol. Spezia ha bisogno dei suoi guizzi

Un valore aggiunto per lo. Per l’esperto attaccante Gianlucaparlano i187 gol realizzati in carriera (59 in serie B e 22 assist in 106 partite, con l’aggiunta di nove gol in dodici partite di playoff) ma, soprattutto, la sua voglia di dare tutto per la casacca che indossa. Se è vero che il bomber italo-peruviano, impegnato in queste ore con la Nazionale del Perù, nelle sei partite disputate con la maglia bianca non è mai andato in gol, è altrettanto innegabile che, a poco a poco, stia entrando nei meccanismi e nei movimenti pre confezionati della squadra. Lo attesta l’ottima prestazione fornita contro il Pisa, allorquando ha messo del suo in due dei tre gol siglati dallo, procurandosi intelligentemente la punizione, alla fine del primo tempo, realizzata da Salvatore Esposito e, nella ripresa, deviando con un colpo di testa magistrale la sfera sui piedi di Reca a propiziare il terzo gol di Wisniewski.