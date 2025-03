Oasport.it - L’analisi di Puppo su Cinà: “Gioca colpi pregevoli. E mi ha impressionato un aspetto…”

Nuova puntata di TennisMania, condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e in onda sul canale Youtube di OA Sport. Ultime ore in cui a tenere banco sono stati il comunicato emesso dalla PTPA (associazione deitori fondata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil) contro gli organi governativi del tennis e la vittoria sorprendente del 17enne nostrano, Federico, nel primo turno del Masters1000 di Miami.“Sinceramente la questione posta dalla PTPA ci interessa il giusto. Quel che si può pensare è che dietro quest’azione da parte dell’associazione ci possano essere grande investitori alle spalle che possano in qualche modo spingere per portare a questa situazione di contrasto”, il riferimento diai magnati arabi. “Djokovic ha uno sponsor arabo non a caso“, la sottolineatura.