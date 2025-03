Amica.it - L'amore passa anche attraverso non guardare il lavoro della moglie. Così è per Ellen Pompeo, il cui marito non ha mai visto "Grey's Anatomy"

Leggi su Amica.it

Lei dice che è meglio per lui. E dopo averalcune stagioni di’s, non possiamo che concordare con. Il cui, il produttore musicale Chris Ivery, non ha mai davvero guardato la serie tv, creata da Shonda Rhimes, che ha reso suauna delle donne più famose e di successotv degli ultimi 20 eanni.È stata la stessaa raccontare, ospite del podcast Call her daddy di Alex Cooper, questa dinamica familiare. Mache l’attrice 55enne ha lasciato l’ospedale di Seattle e sta promuovendo una nuova serie, Good American Family (arriva da noi il 7 maggio su Disney+), questa volta Ivery potrà vedere suarecitare.L’nonil