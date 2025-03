Lapresse.it - Lamborghini supera per la prima volta i 3 miliardi di ricavi

Leggi su Lapresse.it

per lai 3di.La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese conferma il trend positivo degli ultimi anni chiudendo il 2024 con i migliori risultati di sempre in termini di consegne, vendite e utile operativo. Nonostante le difficili condizioni del mercato automobilistico, riferisce di avere registrato, per lanella sua storia,superiori ai 3di euro (3,09di euro), in crescita del 16,2% rispetto al 2023. In crescita anche l’utile operativo, chegli 800 milioni di euro, attestandosi a 835 milioni di euro: +15,5% rispetto al 2023. Il margine operativo si attesta al 27%, consolidando la posizione del brand tra i player globali più redditizi nel settore dei beni di lusso. Le vendite hanno raggiunto un livello record con 10.