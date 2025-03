Tpi.it - L’ambasciatore israeliano Peled a TPI: “La guerra non è una nostra scelta: ecco perché Israele ha ricominciato a colpire Gaza”

Ambasciatore Jonathanha ripreso i bombardamenti e le operazioni di terra adopo due mesi di tregua:ora e qual è l’obiettivo?L’accordo per il cessate il fuoco prevedeva che, non appena conclusa la prima fase di negoziati, si sarebbe passati alla seconda. Ma, 17 giorni dopo la fine della prima, Hamas si è rifiutato di liberare gli altri ostaggi e di accettare le proposte avanzate dall’amministrazione degli Stati Uniti. Quindinon ha avuto altrache esercitare nuove pressioni militari per poter liberare gli ostaggi. Questo era e resta il nostro obiettivo principale fin dall’inizio».Ma per liberarli le famiglie dei rapiti ine anche alcuni dei rilasciati, come Sasha Troufanov, Yarden Bibas, Iair Horn e Keith Siegel, hanno chiesto al governo di riprendere i negoziati.