Fanpage.it - L’allenatore più cattivo del calcio è in Spagna: ha rimediato 6 espulsioni, l’ultima di 9 turni

Leggi su Fanpage.it

Nell'ultimo turno di Segunda Divisiòn, Javi Poves hauna squalifica per 9 giornate. E' la sesta espulsione: mai nessuno in tutto ilspagnolo era stato tanto sanzionato in una sola stagione. Un record negativo che l'allenatore (e presidente) del Club Deportivo Colonia Moscardó porterà con sé: "Smetto. Tornerò solo quando metteranno il VAR anche in queste categorie"