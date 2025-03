L’allarme di Lagarde Bce | coi dazi Usa al 25% Pil europeo giù dello 03%

Quotidiano.net - L’allarme di Lagarde (Bce): coi dazi Usa al 25%, Pil europeo giù dello 0,3%

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 20 marzo 2025 – Quale sarebbe l’impatto deiUsa al 25% sull’economia europea? A farne la è stata la presidente della Bce (Banca centrale europea) Christinedavanti alla Commissione per gli Affari economici del Parlamento. E una risposta di contro-europei non farebbe che peggiorare le cose portando la flessione del Pil allo 0,5%. “Tariffe del 25% sulle importazioni dall'Europa potrebbero ridurre la crescita dell'area dell'euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno. Una risposta europea sotto forma di aumento delle tariffe sulle importazioni statunitensi aumenterebbe ulteriormente questo valore a circa mezzo punto percentuale”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christinenel suo intervento di fronte alla Commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamentoa Bruxelles.