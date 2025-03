Laghetto di San Benedetto | un paradiso caraibico a due passi da Roma

Leggi su Funweek.it

Chi l’ha detto che per visitare luoghi da sogno bisogna necessariamente affrontare lunghi viaggi?Spesso basta fare una gira fuori porta e a pochida casa imbattersi in un angolo diche non aspetta altro che essere scoperto.Come ildi San, pronto a stupire i fortunati avventori con tutta la sua spettacolare magia.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>> Non ci sono le palme e la spiaggia di sabbia bianca, ma l’atmosfera che accoglie i visitatori deldi Sanha quel tocco di esotico che gli è valso il soprannome di Caraibi del Lazio.Merito dell’acqua cristallina, di color verde smeraldo alimentata da una piccola cascata – nel Lazio ce ne sono diverse – che nasce dal fiume Aniene: invita a tuffarsi anche se è freddissima.