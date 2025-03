Quifinanza.it - Lagarde quantifica impatto dazi sul PIL. Strategia BCE resta flessibile

La guerra commerciale fra USA ed UE avrà unevidente sull’economia dell’Eurozona e getta un ombra di icertezza sulle prospettive future e su quelle che la BCE potrà o dovrà fare nel prossimo futuro. E’ quanto ha spiegato la Presidente Christine, in una audizione alla Commissione Economia e Affari Monetari dell’Europarlamento,oggi in cooncomitanza con la pubblicazione del consueto bollettino mensile dell’Eurotower.avverte:di mezzo punto su PIL e inflazioneLa Presidente cella BCE ha spiegato che una guerra commerciale con gli Stati Uniti costerebbe circa mezzo punto percentuale di crescita e causerebbe mezzo punto di inflazione in più. “Le analisi della BCE suggeriscono chestatunitensi al 25% sulle importazioni dall’Europa abbasserebbero la crescita economica dell’area euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno”, ha spiegatoaggiungendo che le rappresaglie europee aiUsa “aumenterebbero ulteriormente questo effetto a mezzo punto percentuale“.