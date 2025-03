Lagarde Dazi Usa al 25% ridurrebbero Pil Eurozona dello 03%

Unlimitednews.it - Lagarde “Dazi Usa al 25% ridurrebbero Pil Eurozona dello 0,3%”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L‘impatto deiUsa sull’Europa è in una situazione di evoluzione e qualsiasi stima è soggetta a notevole incertezza. E’ quanto ha sottolineato Christine, presidente della Bce, in audizione nella Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.“Detto questo, l’analisi della Bce suggerisce che una tariffa statunitense del 25% sulle importazioni dall’Europa ridurrebbe la crescita dell’area dell’euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno. Una risposta europea sotto forma di aumento delle tariffe sulle importazioni statunitensi aumenterebbe ulteriormente questa percentuale a circa mezzo punto percentuale. Il peso dell’impatto sulla crescita economica si concentrerebbe intorno al primo anno dopo l’aumento delle tariffe; poi diminuirebbe nel tempo, lasciando tuttavia un effetto negativo persistente sul livello di produzione” ha spiegato