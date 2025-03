Lagarde | Con i dazi Usa crescita europea ridotta dello 03% Ma se Bruxelles reagisce è peggio

Ilfattoquotidiano.it - Lagarde: “Con i dazi Usa crescita europea ridotta dello 0,3%” (Ma se Bruxelles reagisce è peggio)

La presidente della Banca centraleChristineinterviene al Parlamento europeo e parla di tutto.economica, banche, spese per la difesa, asset russi, criptovalute. Andiamo con ordine. Le prospettive di un’imminente guerra commerciale preoccupano, naturalmente,. “L’analisi della Bce suggerisce che una tariffa statunitense del 25% sulle importazioni dall’Europa ridurrebbe ladell’area dell’euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno”, afferma la banchiera centrale che poi però mette in guardia dalla logica dell’occhio per occhio, dente per dente. “Una rispostasotto forma di aumento delle tariffe sulle importazioni statunitensi aumenterebbe ulteriormente questa percentuale a circa mezzo punto percentuale”, aggiunge.precisa che queste stime” sul possibile effetto dei“sono soggette a un’incertezza molto elevata, dato che l’impatto degli aumenti tariffari potrebbe essere non lineare, ad esempio a causa di una significativa riconfigurazione delle catene di fornitura globali.