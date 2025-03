Abruzzo24ore.tv - Lagarde avverte: l'incertezza economica cresce, nessuna indicazione sui tassi

Milano - La presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine, ha sottolineato l'aumento dell'globale, evitando di fornire indicazioni sul futuro andamento deidi interesse, ribadendo l'importanza dell'unità europea per affrontare le sfide attuali. Durante il suo intervento alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo,ha evidenziato la determinazione della BCE nel garantire che l'inflazione si stabilizzi al 2% nel medio termine. Ha sottolineato che, data l'attuale situazione dinte, la BCE adotterà un approccio basato sui dati, valutando le decisioni di politica monetaria riunione per riunione, senza impegnarsi in anticipo su un percorso specifico per idi interesse.ha inoltre affrontato le possibili conseguenze di una guerra commerciale con gli Stati Uniti,ndo che un dazio del 25% sulle importazioni europee potrebbe ridurre la crescita del PIL dell'Eurozona dello 0,3%.