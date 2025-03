Lanazione.it - L’affondo di Lucacci: "Errori della società"

AREZZO "La protesta dei sindacati? Comprensibile, ma non giustificata". Il caso Hsg resta un nodo da sciogliere. 13 lavoratori, un’azienda tessile e una carbonifera ad acquisirla. Un futuro incerto per i lavoratori e per la struttura stessa. A intervenire è il consigliereProvincia di Arezzo Francesco, che solleva interrogativi e una possibile anomalia nella "presenza di soggetti legati allaaffittante, poi fallita, come dipendentiaffittuaria, soggetti che però rappresentano la Hsg Srl nelle assemblee pubbliche, in televisione e anche negli incontri con la prefettura".sottolinea in particolare che "l’apporto lavorativo di Gianni e Paolo Vignali, soggetti chiaramente legati allaprima in concordato e poi fallita non è molto usuale, e altrettanto che parlino a nomeaffittuaria".